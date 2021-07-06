В Ленобласти вандалы расстреливают дорожные знаки

В Ленобласти вандалы расстреливают дорожные знаки
Вандалы расстреливают дорожные знаки. Фото: скриншот Instagram

Некоторые знаки и вовсе оказывались на земле.

В Ленинградской области неизвестные по непонятной причине портят дорожные знаки. Для этого они выбрали необычный способ: вандалы стреляют по указателям. Об этом сообщили в дорожном комитете сегодня, 6 июля.

Снимок с испорченным имуществом выложили в Instagram-аккаунте ведомства. На нем заметно, что по дорожным знакам многократно стреляли. Подобные указатели заметили на дороге Зеленогорск-Приморск-Выборг и в деревне Пустынь.

Также некоторые из них оказывались на земле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-2020.

вандализм дорожные знаки ленинградская область


 

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