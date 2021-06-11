Камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-20202

Камеры зафиксировали вандала, который испортил информационный стенд Евро-20202
Мужчина разрисовал стенд ранним утром. Фото: скриншот телеканал "Санкт-Петербург"

Злоумышленник разрисовал стенд ранним утром.

В Санкт-Петербурге ищут мужчину, который разрисовал граффити информационный стенд, указывающий местонахождение Футбольный деревни. Его установили в преддверии Евро-2020, чтобы фанатам было проще ориентироваться в городе. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записях видно, что ранним утром на Невском проспекте мужчина остановился около стенда, подождал, пока никого не будет рядом, и разрисовал указатель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новые ограничения движения в связи с Евро-2020.

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