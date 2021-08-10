Врач-инфекционист дала советы, как уберечься от «ковидного хвоста»

Постковидный синдром или «ковидный хвост» есть у каждого переболевшего COVID-19 даже в самой легкой форме. Врач-инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская рассказала, как избежать этого состояния.

По словам медика, есть лишь один способ защититься от последствий коронавирусной инфекции — не болеть ею. В свою очередь, уберечься от болезни, пусть и не на 100%, можно лишь одним путем — сделав прививку. В противном случае, подчеркивает специалист, даже легкая форма ковида может сопровождаться столь внушительным «букетом» осложнений, что восстанавливаться придется на протяжении всей жизни.

«Ковидный хвост», отмечает врач, может проявляться по-разному, так как этот синдром поражает многие органы и системы. Преимущественно люди, страдающие от последствий коронавируса, испытывают слабость, быструю утомляемость, бессонницу или, наоборот, сонливость, а также снижение работоспособности. Главная опасность постковидного синдрома, однако, не в этом.

«Хвост» может спровоцировать переход перморбидного состояния (предшествующего болезни) непосредственно в болезнь: например, преддиабет может развиться в сахарный диабет. Подобная угроза существует и для пищеварительного тракта, для почек, печени, нервной системы и многих других органов и функций организма.

Ухудшение самочувствия и возможное развитие серьезных хронических заболеваний — не единственные «подводные камни» синдрома. Осложнения могут выражаться в выпадении волос, ломкости ногтей, проблемах с зубами, поражении кожных покровов. Врач-инфекционист подчеркивает, что даже люди, которые вели чрезвычайно активную жизнь до «короны», переболев, неделями не могут восполнить запас энергии и вернуться к прежнему ритму жизни.