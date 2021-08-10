Кто из знаков зодиака встретит большую любовь в этом году

Любовные планы в этом году строить стоит не всем. Представителям одних знаков зодиака предстоит смириться со своим одиночествам. У других остались считанные месяцы, чтобы не упустить любовь всей своей жизни.

Для многих 2021-й год сулит дополнительные доходы, карьерный рост и, конечно большую любовь. Успех на всех этих поприщах придет к тем, кто поймет себя и почувствует, в каком направлении следует двигаться. Девиз этого года – прислушивайтесь к себе.

Овны станут одними из тех, кому грозит глубокий внутренний конфликт. Да, вы цените верность и крепкие узы, куда меньше вас интересуют поверхностные отношения, но до конца года у вас будет несколько встреч, которые выбьют вас из колеи. Хорошо подумайте, кого стоит отпустить сразу, а к кому лучше присмотреться посерьезнее.

Тельцы получат возможность встретить свою судьбу. Мелкие романы их не интересуют, но ваше будущее определится встречей, которая может стать судьбоносной. Не исключено, что сначала вам даже предстоит пострадать в отношениях на расстоянии. Вы уже умеете слушать себя, так что дайте своему желанию обустроить семейное гнездышко реализоваться. Может, пришло время задуматься о покупке недвижимости?

Близнецы не сбегут от драмы и в этом году. Вам нужно много внимания. Впрочем, 2021-й год заставит вас задуматься о том, чтобы остепениться. Если вы прислушаетесь к таким намекам, для вас все сложится успешно.

Раки настроены на длительные отношения, но выбор партнера – не самая простая для них задача. Их придирчивость может помешать им найти любовь в этом году. Знакомств будет много, но каким из них вы дадите шанс?

Испортить себе жизнь своими же руками – задачу, которую на себя часто берут Львы и, как правило, успешно с ней справляются. Вы отпугиваете окружающих своей настойчивостью. Пересмотрите свои убеждения, чтобы не остаться одинокими. Да, в этом году единственный, кто способен себе помочь, — вы сами.

У Дев же впереди – сплошная романтика. Возможно, вы и сами уже почувствовали, что хотите теплых отношений. Если не желаете упустить свой шанс, перестаньте быть таким требовательным, откажитесь от сомнений, но не переставайте быть решительными. Дело может закончиться свадьбой.

Год будет наполнен одиночеством для Весов. Не сломайтесь, это принесет плоды совсем скоро. Впереди у вас – знаковая встреча.

Не лучший прогноз и у Скорпионов – вы одиноки и печальны. Вам скучно, вы уже давно не получали новых впечатлений и эмоций. Совет для вас — терпеть и терпеть.

Стрельцам придется все взять в свои руки. Судьба подбросит вам важную встречу, но вы можете просто не оценить ее с первого взгляда. Что ж, если большой любви не будет, то вы можете найти хорошего друга.

Козерогов также не будут преследовать удачи в этом году. У вас могут начаться отношения, но они настолько хрупки, что сломаются даже от одного случайно брошенного слова. Анализируйте свой опыт.

Звезды более благосклонны к Водолеям, но они настолько независимы, что могут просто не воспользоваться шансом. Зря. Он может принести большую любовь. Как и для Львов, единственная панацея для вас – пересмотреть отношение к окружающим.

Наконец, Рыб ждут любовные головоломки. Вы можете встретить человека, с которым больше не захотите расставаться. Вам покажется, что вы близки как никогда. Не обманывайтесь. В какой-то момент вам захочется все держать под своим контролем, но настало время начать контролировать самого себя в этих порывах. Учитесь разбираться в себе и правильно расставлять приоритеты.

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