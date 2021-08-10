Полиция ищет двух братьев, сбежавших в Выборге из зала суда через окно

В настоящее время полиция разыскивает двух братьев 35-ти и 40 лет, которые сбежали из зала суда через окно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, двое мужчин покинули суд после того, как услышали приговор по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

К правоохранительным органам Выборгского района обратились представители мирового суда. Они объяснили, что 35-летнего Михаила Мигутина приговорили к одному году строгого режима, а его 40-летнего брата Николая Мигутина к 2,5 годам строгого режима.

Известно, что младший брат среднего роста, полный и был одет в рабочую робу. Старший же также среднего роста, однако худощав. На нем была тоже рабочая роба.

Полиция обращается к петербуржцам с просьбой. Если у горожан имеется информация о местонахождении сбежавших граждан, то необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 02 или 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области.