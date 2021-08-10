В Петербурге 11 августа будет менять свои направления

В Петербурге 11 августа будет менять свои направления
В Петербурге ожидается теплая и немного ветряная погода. Фото: pexels

В среду, 11 августа, в Петербурге случится кратковременный дождь. В городе будет дуть слабый ветерок.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Северной столицы ожидается переменчивый, он будет менять свои направления в течение дня.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +14…+16 градусов. Днем же столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

Атмосферное давление ночью практические не изменится, а вот днем станет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что погода во вторник в Петербурге будет теплой и сухой. Температура воздуха сегодня порадует — она будет выше нормы. За погоду в Северной столице будет отвечать гребень антициклона. Он нагонит в город больше облаков, но осадков сегодня ждать не стоит.

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