Ленобласть ночью 11 августа оцепит туман

Ленобласть ночью 11 августа оцепит туман
Синоптики прогнозируют в Ленобласти туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В среду, 11 августа, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Однако синоптики все же обещают небольшой дождь.

Кроме того, в 47-ом регионе ночью, возможно, местами будет туман.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер ночью будет слабым, он будет менять свои направления.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов. Днем же станет гораздо теплее. Столбики термометров покажут +17…+26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что непогода на Ладожском озере отменила все «Метеоры» из Валаама. Так, из-за плохой погоды для безопасности пассажиров рейсы «Метеоров» между островом Валаам и Сортавалой были остановлены. Пассажиры смогут вернуть деньги за сорвавшуюся поездку.

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