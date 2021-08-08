Непогода на Ладожском озере отменила все «Метеоры» из Валаама

Непогода на Ладожском озере отменила все «Метеоры» из Валаама
Пассажиры смогут вернуть деньги за сорвавшуюся поездку. Фото: скриншот "Форт Константин / Кронштадт / Официальный паблик"

Из-за плохой погоды для безопасности пассажиров рейсы «Метеоров» между островом Валаам и Сортавалой остановили.

Приостановили рейс «Метеора» № 504 отправлением из Валаама. Сейчас порывы ветра до 18 м/с, а высота волны на Ладожском озере доходит почти до трех метров. Об этом сообщает 78.ru.

Из-за такой погоды временно остановили курсирование «Метеоров», чтобы не допустить опасных ситуаций.

Пассажиры смогут вернуть деньги за сорвавшуюся поездку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил регионы, в которых в скором времени температура будет до +40 градусов. Так, В Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской областях температура будет на 8 градусов выше нормы. Ожидается сильная жара до +37 градусов. Такая жара там продлится до 9 августа.

валаам ладожское озеро ленобласть метероры сортавала


 

Новости партнеров
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кабмин расширил границы заповедника «Даурский» в Забайкальском крае
Европа пересматривает отношение к трансгендерам
«Хеликс» назвала группы пациентов с большим числом антител
Непогода на Ладожском озере отменила все «Метеоры» из Валаама
Из дачного дома пенсионерки под Мшинской вор вынес миллион рублей
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России
Китайский блогер восхитился продуктами из российских супермаркетов
В понедельник Петербург накроет туман