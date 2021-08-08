Непогода на Ладожском озере отменила все «Метеоры» из Валаама

Из-за плохой погоды для безопасности пассажиров рейсы «Метеоров» между островом Валаам и Сортавалой остановили.

Приостановили рейс «Метеора» № 504 отправлением из Валаама. Сейчас порывы ветра до 18 м/с, а высота волны на Ладожском озере доходит почти до трех метров. Об этом сообщает 78.ru.

Из-за такой погоды временно остановили курсирование «Метеоров», чтобы не допустить опасных ситуаций.

Пассажиры смогут вернуть деньги за сорвавшуюся поездку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил регионы, в которых в скором времени температура будет до +40 градусов. Так, В Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской областях температура будет на 8 градусов выше нормы. Ожидается сильная жара до +37 градусов. Такая жара там продлится до 9 августа.