Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

До +40 может подняться температура в Дагестане. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

До +40 может подняться температура в Дагестане. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил регионы, в которых в скором времени температура будет до +40 градусов.

Так, В Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской, Белгородской областях температура будет на 8 градусов выше нормы. Ожидается сильная жара до +37 градусов. Такая жара там продлится до 9 августа. В последующие дни тоже будет довольно тепло. Об этом сообщает ТАСС.

В Краснодарском крае и Крыму ожидается жара до +38 градусов. До +40 может подняться температура в Дагестане.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погода в воскресенье, 8 августа, в Северной столице обещает быть дождливой и теплой. Сильного ветра не ожидается. Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ветер подует с южных, юго-западных направлений.