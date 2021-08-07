В воскресенье в Петербурге будут дожди и плюс 23 градуса

В воскресенье в Петербурге будут дожди и плюс 23 градуса
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погода в воскресенье, 8 августа, в Северной столице обещает быть дождливой и теплой. Сильного ветра не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В последний день недели в Петербурге продолжатся кратковременные дожди, днем они будут идти местами. Ветер подует с южных, юго-западных направлений. Он будет умеренным.

Грядущей ночью уличные термометры покажут от 14 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

Атмосферное давление ночью особо не изменится, а днем начнет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков. Порывы ветра местами достигнут 10 м/с. Завтра также возможен дождь.

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