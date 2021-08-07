В Петербурге в субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков

В Петербурге в субботу может выпасть четверть месячной нормы осадков
В Петербурге температура воздуха будет не выше +20, в Ленобласти до +21. Фото: pixabay.com

Сильные дожди обещают Северной столицы сегодня, седьмого августа. В Петербург придет теплый атмосферный фронт с юга. Вместе с ним придут множественные облака.

В городе может выпасть 15-20 мм осадков, а это практически четверть месячной нормы месяца. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы. В Петербурге температура воздуха будет не выше +20, в Ленобласти до +21. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус,

Порывы ветра местами достигнут 10 м/с. Завтра также возможен дождь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с изменениями самочувствия при резкой смене погоды можно справиться, если соблюдать некоторые правила. Об этом рассказала невролог Разият Чупанова. Метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями, уверена врач. Она назвала пять способов, которые помогут справиться с метеочувствительностью.

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