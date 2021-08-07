Врач назвала пять способов справиться с метеочувствительностью

Врач отметила, что стоит отказаться от табака, алкоголя и кофе. Фото: Baltphoto

Врач отметила, что стоит отказаться от табака, алкоголя и кофе. Фото: Baltphoto

С изменениями самочувствия при резкой смене погоды можно справиться, если соблюдать некоторые правила. Об этом рассказала невролог Разият Чупанова.

Метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями, уверена врач. Это ревматизм, бронхиальная астма, артриты, сердечно-сосудистые заболевания, тревожные и депрессивные расстройства. Она отметила, что россияне с сердечно-сосудистой патологией страдают от повышения температуры, а пациенты с хроническими бронхолегочными заболеваниями наоборот — при снижении температуры. Об этом сообщает «Лента.ру».

Врач назвала пять способов, которые помогут справиться с метеочувствительностью. Прежде всего, это прогулки в любую погоду. Так организм адаптируется в окружающей среде. Затем, важные физические нагрузки. Они укрепляют иммунитет.

Также Чупанова назвала длительный сон и уменьшение стресса. Пятый способ — сбалансированное питание. Он поможет укрепить организм. Врач отметила, что стоит отказаться от табака, алкоголя и кофе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания трудовой недели в Петербурге ожидается дождливая и прохладная погода.