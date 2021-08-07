Врач назвала пять способов справиться с метеочувствительностью

Врач назвала пять способов справиться с метеочувствительностью
Врач отметила, что стоит отказаться от табака, алкоголя и кофе. Фото: Baltphoto

С изменениями самочувствия при резкой смене погоды можно справиться, если соблюдать некоторые правила. Об этом рассказала невролог Разият Чупанова.

Метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями, уверена врач. Это ревматизм, бронхиальная астма, артриты, сердечно-сосудистые заболевания, тревожные и депрессивные расстройства. Она отметила, что россияне с сердечно-сосудистой патологией страдают от повышения температуры, а пациенты с хроническими бронхолегочными заболеваниями наоборот — при снижении температуры. Об этом сообщает «Лента.ру».

Врач назвала пять способов, которые помогут справиться с метеочувствительностью. Прежде всего, это прогулки в любую погоду. Так организм адаптируется в окружающей среде. Затем, важные физические нагрузки. Они укрепляют иммунитет.

Также Чупанова назвала длительный сон и уменьшение стресса. Пятый способ — сбалансированное питание. Он поможет укрепить организм. Врач отметила, что стоит отказаться от табака, алкоголя и кофе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания трудовой недели в Петербурге ожидается дождливая и прохладная погода.

иммунитет метеочувствительность питание ппогулки сон спорт


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Азмун не уйдёт, Белотти не приедет. Какие трансферы ждать от «Зенита»?
Азмун не уйдёт, Белотти не приедет. Какие трансферы ждать от «Зенита»?
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росстат: туры из России в Турцию в июле подешевели почти на 6%
Врач назвала пять способов справиться с метеочувствительностью
Опасный штамм ковида обнаружили в Японии незадолго до Олимпиады
Количество браков за первые полгода 2021 выросло
Россиян предупредили о мошенничестве с дубликатами сим-карт
В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу
Россиян предупредили об опасности скриншотов
В «Векторе» рассказали о доле суперраспространителей в России