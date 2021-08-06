Выходные в Петербурге начнутся с дождей и прохлады

Выходные в Петербурге начнутся с дождей и прохлады
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В первый выходной после окончания трудовой недели в Петербурге ожидается дождливая и прохладная погода.

Так, в субботу, 6 августа, погода не порадует жителей Северной столицы теплом. В ночное время столбики термометров опустятся до +14 градусов, обойдется без существенных осадков. Днем в городе потеплеет до +18, ожидаются дожди.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер подует восточного и юго-восточного направлений, умеренный. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к вечеру пятницы ожидается сильный ветер и волны до одного метра. В связи с усилением ветра спасатели призывают не использовать открытый огонь, не ходить в лес или выходить на воду.

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