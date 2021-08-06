В Петербурге к вечеру ожидается сильный ветер и волны до одного метра

В Петербурге к вечеру ожидается сильный ветер и волны до одного метра
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В последний день рабочей недели в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Так, сегодня, 6 августа, во второй половине дня ветер северо-восточного, восточного направлений усилится до 16 метров в секунду. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», высота волн будет достигать 0,5-1,0 метра.

В связи с усилением ветра спасатели призывают не использовать открытый огонь, не ходить в лес или выходить на воду. Машину стоит ставить вдали от деревьев и шатких конструкций, под которыми также не стоит гулять.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти последний будний день отметится теплой погодой, небольшие дожди прольются только в восточных районах.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб ухудшение погоды


 

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