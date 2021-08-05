Рабочая неделя закончится в Ленобласти теплом до +22 градусов

Последний будний день в Ленобласти отметится теплой погодой, небольшие дожди прольются только в восточных районах.

Согласно прогнозу синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в 47 регионе установится переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно на востоке Ленобласти.

В ночь на 6 августа температура воздуха опустится до 8-13 градусов тепла, местами может похолодать до 5 градусов. В разгар дня уличные термометры покажут от 17 до 22 градусов.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятница пройдет в Петербурге без осадков, но с сильным ветром. Ожидается прохладная и ветреная погода.