Пятница пройдет в Петербурге без осадков, но с сильным ветром

В течение дня в Петербурге будет переменная облачность. Фото: pixabay

В течение дня в Петербурге будет переменная облачность. Фото: pixabay

В пятницу в Северной столице ожидается прохладная и ветреная погода. Обойдется без дождей.

Как сообщают синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 августа в городе установится переменная облачность. Осадков, согласно прогнозу, не будет.

В ночь на пятницу поднимется северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, а днем он усилится до 6-11 метров в секунду.

В ночное время на улице похолодает до 13-15 градусов тепла, в окрестностях температура может опуститься и до 10 градусов. С наступлением дня воздух прогреется до 20-22 градусов.

Атмосферное давление завтра будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе.