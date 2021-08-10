Жара виновата в запредельных ценах на смородина и крыжовник в Петербурге

Жара виновата в запредельных ценах на смородина и крыжовник в Петербурге
Свежие овощи и фрукты можно заменять сезонными продуктами. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области каждый год количество собранного урожая ягод растет и растет. Вместе с тем увеличивается и стоимость крыжовника, малины, смородины в магазинах Петербурга.

Peterburg2 сообщает, что ценник достиг уже 1000 рублей за килограмм, несмотря на то, что продаваемые ягоды растут в нашем же регионе. Выходит, попробовать заморские фрукты сегодня гораздо доступнее, чем знакомые всем россиянам с детства ягоды.

Проанализировав цены в самых популярных продуктовых магазинах, таких как: «Магнит», «Окей», «Лента», «ВкусВилл», а также ларьки в некоторых районах города, выяснилось, что средняя цена за один килограмм крыжовника — 508 рублей, красной смородины — 742 рубля, чёрной смородины — 464 рубля, малины — 975 рублей, голубики — 740 рублей.

При том, что, например, черешня, которую везут из Узбекистана и Таджикистана, стоит 200-400 рублей за килограмм.

Известно, что в 47-ом регионе площадь ягодных хозяйств составляет 117,6 га, в том числе 59,8 га кустарников.

С чем связаны высокие цены на ягоды в ассоциации «Союз Фермеров ЛО и СПб» не знают.

А вот в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти винят в запредельной стоимости жару, установившуюся в июля и июле в регионе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал факторы, которые помогут выбрать спелый и качественный арбуз.

новости СПб рост цен ягоды


 

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