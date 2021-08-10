Благоустраивая двор, на Маршала Блюхера в грунте нашли гранату

Благоустраивая двор, на Маршала Блюхера в грунте нашли гранату
На Маршала Блюхера нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге, пока благоустраивали двор в Калининском районе города, обнаружили боеприпас времён войны, который позднее ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

9 августа, в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступила информация, что при выполнении работ по благоустройству во дворе дома на проспекте Маршала Блюхера, в грунте, был найден предмет, который очень походил на гранату времён войны.

На место случившегося быстро выехала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и поняли, что это граната М-37. Она французского производства времён Великой Отечественной войны. Однако находится в состоянии разрушения.

Гранату вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный в подвале дома.

боеприпас времен войны граната новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Мужчина впал в кому на станции метро
Мужчина впал в кому на станции метро "Гостиный Двор"
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КамАЗ подбил трамвай на пересечении Кронштадтской и Корабельной
Во Фрунзенском районе пожар «забрался» на склад
Благоустраивая двор, на Маршала Блюхера в грунте нашли гранату
Петербуржцы могут записаться на прививку от ковид «ВКонтакте»
В Петербурге вечером вторника собрались пятибалльные пробки
На Неве стартовал кольцевой водный маршрут
Жара виновата в запредельных ценах на смородина и крыжовник в Петербурге
Татьяна Буланова может обжаловать отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа