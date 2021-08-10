Благоустраивая двор, на Маршала Блюхера в грунте нашли гранату

В Петербурге, пока благоустраивали двор в Калининском районе города, обнаружили боеприпас времён войны, который позднее ликвидировали.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
9 августа, в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступила информация, что при выполнении работ по благоустройству во дворе дома на проспекте Маршала Блюхера, в грунте, был найден предмет, который очень походил на гранату времён войны.
На место случившегося быстро выехала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и поняли, что это граната М-37. Она французского производства времён Великой Отечественной войны. Однако находится в состоянии разрушения.
Гранату вывезли на полигон и уничтожили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный в подвале дома.