Благоустраивая двор, на Маршала Блюхера в грунте нашли гранату

На Маршала Блюхера нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

На Маршала Блюхера нашли гранату времен Великой Отечественной войны. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге, пока благоустраивали двор в Калининском районе города, обнаружили боеприпас времён войны, который позднее ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

9 августа, в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти поступила информация, что при выполнении работ по благоустройству во дворе дома на проспекте Маршала Блюхера, в грунте, был найден предмет, который очень походил на гранату времён войны.

На место случившегося быстро выехала группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели подозрительный предмет и поняли, что это граната М-37. Она французского производства времён Великой Отечественной войны. Однако находится в состоянии разрушения.

Гранату вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино обезвредили боеприпас времен ВОВ, найденный в подвале дома.