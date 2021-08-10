Шойгу назвал «разложение общества» главной угрозой для страны

Внутренняя угроза разложения общества в России является наиболее страшной. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, когда государству угрожают со стороны, то понятно, кто угрожает, чем они вооружены и как с этим бороться.

«Постепенно разлагается общество внутри страны», — сказал Шойгу, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Как сообщили «РИА Новости», Шойгу подчеркнул, что такая проблема относится к любой стране. В последние десятилетия эта угроза приобретает основную опасность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Шойгу предложил построить в Сибири научно-промышленные центры.