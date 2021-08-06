Шойгу предложил построить в Сибири научно-промышленные центры

Шойгу предложил построить в Сибири научно-промышленные центры
Надо в Сибири построить три, а лучше пять больших центров научно-промышленных, экономических центров. Фото: Комсомольская правда

Министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что в Сибири нужно построить около четырех больших городов, которые стали бы экономическими центрами.

Надо в Сибири построить три, а лучше пять больших центров научно-промышленных, экономических центров с населением 500 тысяч, лучше — до миллиона человек И не просто населенный пункт построить и столицу туда перенести, а сделать направленными на ту или иную отрасль деятельности, отметил Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В качестве примера министр привел планы, существовавшие в СССР незадолго до его распада. К сожалению, так ничего и не осуществилось, сказал Шойгу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киеве выразили надежду на визит Шойгу в Мариуполь. Служба безопасности Украины захотела «вручить письменное подозрение» министру Минобороны России Сергею Шойгу.

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