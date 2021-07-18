В Киеве выразили надежду на визит Шойгу в Мариуполь

В Киеве выразили надежду на визит Шойгу в Мариуполь
Это не первый случай, когда СБУ «ожидала» увидеть министра обороны Сергея Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Служба безопасности Украины захотела «вручить письменное подозрение» министру Минобороны России Сергею Шойгу.

Так, его пригласили в Мариуполь во вторник, 20 июля. Документ за подписью старшего следователя СБУ Тараса Бутенко опубликовано в одном издании. Украина вменяет Шойгу якобы незаконное создание вооруженных формирований. Об этом сообщает «РИА Новости».

Это не первый случай, когда СБУ «ожидала» увидеть Шойгу. Пять лет назад столичный суд Украины постановил, что у страны есть основания арестовать Шойгу. Тогда его обвиняли якобы в совершении преступлений против нацбезопасности страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российских военнослужащих обязали изучить недавно написанную статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом распорядился министр обороны Сергей Шойгу.

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