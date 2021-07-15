Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине

Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Все российские военные согласны с тезисом о единстве трех народов: русского, украинского и белорусского. Фото: Комсомольская правда.

Российских военнослужащих обязали изучить недавно написанную статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Об этом распорядился министр обороны Сергей Шойгу.

Это решение приняли в связи с хорошим откликом среди большого количества военных, которые имеют родственников на Украине. Все российские военные согласны с тезисом о единстве трех народов: русского, украинского и белорусского. Об этом сообщает РБК.

Так Минобороны решило внести статью в список военной политподготовки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Так Россия оснащена на 71% новой военной техникой.

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