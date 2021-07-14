Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий % новой военной техники

Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий % новой военной техники
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил российских ученых, конструкторов, благодаря которым ВС России обеспечены самой современной качественной техникой. Фото: ЗВО.

Российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Так Россия оснащена на 71% совершенно новой военной техникой.

Шойгу отмечает, что это объективное заявление. Проводились подсчеты. Министр обороны обращает внимание на то, что действительно самый высокий процент среди армий всех стран мира. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу поблагодарил российских конструкторов, благодаря которым ВС России обеспечены самой современной качественной техникой. Он с уверенностью сказал, что страна сделала тот рывок, о котором говорил президент России Владимир Путин три года назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург готовят ко Дню ВМФ. Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал грандиозный парад.

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