Гинцбург заявил, что «Спутник V» за год подтвердил свое качество и безопасность

Гинцбург заявил, что &#171;Спутник V&#187; за год подтвердил свое качество и безопасность
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцина «Спутник V», которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также добавил, что за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препарат разрешили прививать беременным женщинам и пожилым людям.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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