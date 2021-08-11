Гинцбург заявил, что «Спутник V» за год подтвердил свое качество и безопасность

Вакцина «Спутник V», которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также добавил, что за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препарат разрешили прививать беременным женщинам и пожилым людям.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.