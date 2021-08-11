Невеста погибла через несколько часов после свадьбы

Невеста погибла через несколько часов после свадьбы
Свадьба закончилась трагедией. Фото: Pixabay

В США 26-летняя Анжелика Дхондуп погибла через несколько часов после свадьбы.

Как сообщает издание People, церемония бракосочетания состоялась 6 августа в штате Юта. После свадебного торжества невеста вместе с 20-летним братом поехала домой, чтобы отвезти подарки, а потом продолжить празднование. По дороге они попали в ДТП, им навстречу внезапно выскочил пикап.

Произошло столкновение. В результате происшествия девушка погибла на месте. Отмечается, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, его задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 25-летней виновнице торжества внезапно стало плохо, гости вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей анафилактический шок.

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