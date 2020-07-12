Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
Реанимационные мероприятия не дали результатов. Фото: pixabay

В Москве свадебное торжество закончилось трагедией. В ресторане внезапно скончалась невеста.

Инцидент произошел в субботу, 11 июля. Как сообщили РИА Новости, 25-летней виновнице торжества внезапно стало плохо, гости вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей анафилактический шок. Экстренно была вызвана бригада врачей-реаниматологов, но усилия медиков не спасли ее.

Официального подтверждения случившегося пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице от коронавирусной инфекции нового типа скончалась 22-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва свадьба трагедия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Адвокат Ефремова заявил, что не пиарится на резонансном деле
В России завершились испытания первой в мире вакцины от Covid-19
Перестрелка в Техасе закончилась смертью двух полицейских
Наглый водитель спровоцировал тройное ДТП на 1-й линии В.О.
В России провели более 23 миллионов тестов на Covid-19
В Петербурге 12 июля будет прохладно и дождливо
Эксперт рассказал, как можно заразиться коронавирусом в самолете
Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса