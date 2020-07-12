Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

В Москве свадебное торжество закончилось трагедией. В ресторане внезапно скончалась невеста.

Инцидент произошел в субботу, 11 июля. Как сообщили РИА Новости, 25-летней виновнице торжества внезапно стало плохо, гости вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у пострадавшей анафилактический шок. Экстренно была вызвана бригада врачей-реаниматологов, но усилия медиков не спасли ее.

Официального подтверждения случившегося пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице от коронавирусной инфекции нового типа скончалась 22-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.