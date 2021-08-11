В Минздраве заявили о выявленном в США штамме: его летальность 82%

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской профилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев объяснил, что в Соединенных Штатах Америки обнаружен новый штамм коронавируса «Йота». Его летальность поражает.

Доктор, ссылаясь на статью портала MedRxiv, добавил, что смертельность «Йоты» может равняться 82%, сообщает URA.RU.

Данный штамм более всего угрожает людям, чей возраст превышает 45 лет. Кроме того, передается он на 25% скорее уже известных штаммов.

По мнению эксперта, «Йота» более патогенный и заразный штамм. При этом, он может улизнуть от иммунного ответа.

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