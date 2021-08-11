Утро в Петербурге: горожане встали 11 августа в трехбалльных пробках

Автомобильные дороги Петербурга в среду утром довольно свободны. Однако на улицах города все же имеются «красные» участки.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 08:40 заторы на дорогах достигли 3 баллов. Такая ситуация продолжится до 12:00. А затем станет только хуже. Пробки могут вырасти до 4 баллов.

Красным отмечены участки на Свердловской набережной, на Полюстровском проспекте, на Пискаревском проспекте, на Невском проспекте, на Витебском проспекте, на Благодатной улице, на КАД, на Дунайском проспекте, на проспекте Славы, на улице Салова, , на Бухарестской улице, , на Кубинской улице, на набережной Обводного канала, на набережной реки Фонтанки, на Садовой улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в среду ожидается до 25 градусов тепла.