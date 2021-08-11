Из свадебного «Инфинити» в Петергофе стреляли в воздух

В Петергофе свадьба так обрадовала молодого человека, что он не удержался от стрельбы из пистолета в воздух. Развлечение кончилось для 24-летнего парня уголовным делом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, примерно в 13:30 мужчина обратился в службу «112» с информацией, что на улице Парковой у дома 16 в Петергофе мимо промчался белый свадебный автомобиль «Инфинити». Из машины стреляли в воздух.

Уже через полтора часа подозреваемого в нарушении задержали на данной авто. Им оказался 24-летний неработающий местный житель.

Полиция изъяла предмет похожий на сигнальный пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемый задержан. Сведений о судимости молодого человека нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе мужчина во время драки выстрелил в знакомого.