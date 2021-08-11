На месте Ленинградского дворца молодежи построят жилой комплекс премиум-класса

Ленинградский дворец молодежи, расположенный на набережной Малой Невки на Петроградской стороне снесут. На его месте построят жилой комплекс премиум-класса.

Ожидается, что старт продаж может начаться в 2023 году.

Как пишет «АБН», дворец является собственностью ООО «ЛДС», сейчас все принадлежащие компании доли находятся в залоге у ООО «Специализированный застройщик «Эталон на Петроградской»». В здании находятся офисы и гостиница.

Договор залога подписан в конце июля. По словам экспертов, стоимость сделки оценивается в 4 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге летом 2021 года начнется строительство инженерной инфраструктуры для кампуса Комплексного научно-образовательного и инновационного центра мирового уровня ИТМО Хайпарк, а также возведение учебных корпусов и общежития.