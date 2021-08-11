Коронавирус в России за сутки подхватили 21,5 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 571 человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 512 тыс. 859 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 799 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 167 241 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 067 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 808 777 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 804 случаев. Лидером стала Москва — 2 076 случаев. На третьем месте Московская область — 1 054.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Главврач коммунарки Денис Проценко объяснил падение заболеваемости коронавирусом в Москве.