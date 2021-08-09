Проценко объяснил падение заболеваемости коронавирусом в Москве

Главврач коммунарки Денис Проценко объяснил падение заболеваемости ковидом в столице.

Это объясняется лишь одним — увеличением количества привитых, отметил Проценко Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сегодня, в понедельник, девятого августа, оперштаб заявил, что за прошедшие сутки в столице зафиксировали наименьший темп прироста заболеваемости ковидом в России — 0,16%. По этому показателю Москва на первом месте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что наличие нескольких хронических заболеваний не препятствие для прививки от ковида. В этом уверена сотрудник Роспотребнадзора, врач Наталья Пшеничная. Так, букет болезней — не помеха для вакцинации, говорит врач. Прививка безопасна для людей с хроническими заболеваниями. Нужно лишь, чтобы перед прививкой такие люди находились в хорошем самочувствии.