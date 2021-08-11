В мире коронавирус подхватили почти 205 млн человек

На всей планете продолжают каждый день регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более чем у 205 млн человек.

По данным SCMP на четверг, 11 августа, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 204 млн 861 тыс. 712 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 328 тыс. 364 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 36 млн 892 тыс. 215 человек, на втором месте Индия — 32 млн 36 тыс. 511, затем идет Бразилия 20 млн 213 тыс. 388.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 512 тыс. 859 человек, умер 167 тыс. 241 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве заявили о выявленном в США штамме: его летальность 82%.