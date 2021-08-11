Аналитики связали уровень дохода россиян с воспитанием в семье

Уровень дохода, судя по результатам исследования, во многом зависит от семьи, в которой вырос человек. Фото: pexels

Уровень дохода, судя по результатам исследования, во многом зависит от семьи, в которой вырос человек. Фото: pexels

Оказывается, наиболее успешными во взрослой жизни становятся те россияне, которые росли в полной семье с двумя и более детьми.

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что уровень дохода растет преимущественно у тех жителей России, которых воспитывали оба родителя вместе с братом или сестрой. К примеру, 46% опрошенных работников с такими жизненными условиями получают минимум 80 тысяч рублей. Среди россиян, зарабатывающих 30 тысяч рублей или меньше, процент выросших в полных семьях составляет 42%.

Дети из многодетных семей также чаще становятся успешными — среди них 28% тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч, и 20% тех, кто получает меньше 30 тысяч рублей.

При этом 21% участников опроса, которых воспитывал один родитель или опекун, получают до 30 тысяч, тогда как среди высокооплачиваемых (от 80 тысяч) специалистов таких лишь 14%. Единственный ребенок в полной семье, как выяснилось, тоже получает скорее низкую зарплату, чем высокую (17% и 12% соответственно), передает РИА Новости.

Отмечается, что исследование проводилось с 16 мая по 29 июля среди россиян старше 18 лет из всех регионов страны. респондентами стали 9 тысяч человек.

Напомним, что недавно в Государственной Думе предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Такая сумма, по проекту, должна быть достигнута к 2022 году. При этом в текущем году размер МРОТ составляет 12 792 рубля. Однако не стоит радоваться преждевременно: проект пока даже не попал на рассмотрение остальных парламентариев.