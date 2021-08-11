В четверг в Ленобласти до +24 и дождь

В четверг в Ленобласти до +24 и дождь
В Ленобласти ожидается теплая погода. Пройдут дожди. Фото: pexels.com

В среду, 12 августа, в Ленинградской области большого количество осадков не ждут. Однако синоптики все же обещают кратковременный дождь.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет слабым. Его направления будут северными.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +13…+15 градусов. Днем же станет еще теплее. Столбики термометров покажут +22…+24 градусов.

Атмосферное давление немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в среду ожидается до 26 градусов тепла. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов, у водоемов местами до +17, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов.

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