В четверг в Ленобласти до +24 и дождь

В среду, 12 августа, в Ленинградской области большого количество осадков не ждут. Однако синоптики все же обещают кратковременный дождь.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер будет слабым. Его направления будут северными.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +13…+15 градусов. Днем же станет еще теплее. Столбики термометров покажут +22…+24 градусов.

Атмосферное давление немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в среду ожидается до 26 градусов тепла. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов, у водоемов местами до +17, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов.