Какие действия недопустимы при зависании компьютера

Если компьютеру регулярно нужно время "подумать", возможно, стоит поменять "железо" или обновить программное обеспечение. Фото: pixabay

Если компьютеру регулярно нужно время "подумать", возможно, стоит поменять "железо" или обновить программное обеспечение. Фото: pixabay

Эксперт Роскачества, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, какие действия ни в коем случае нельзя совершать, если компьютер «завис».

Иногда техника отказывается реагировать на действия пользователя: картинка становится неподвижной и добиться какой-либо реакции от компьютера кажется невозможным. Чаще всего, в отчаянии, владельцы «железа» многочисленно жмут на кнопку мыши или без разбора перебирают клавиши на клавиатуре, надеясь, что случайное сочетание исправит ситуацию. Однако по словам эксперта, «каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию».

Как объяснил Сергей Кузьменко, любое действие является запросом, который система отправляет в зависшую программу, но по понятным причинам не может получить отклика. Соответственно, нажатие на клавишу или клик мышью еще больше нагружает технику.

В такой ситуации специалисты советуют спокойно дождаться отклика системы. Если его не последовало, компьютер можно перезагрузить, однако в этом случае стоит задуматься о возможном обновлении «железа». Есть вероятность, что ему просто не хватает мощности, поскольку современные программы требуют высоких технических характеристик, которые не способны обеспечить гаджеты, например, десятилетней давности.

Лучший способ предотвратить зависание компьютера, появление лагов и непредвиденное отключение программ — регулярно актуализировать «железо» и программное обеспечение, советует Сергей.

Напомним, что в начале лета эксперты Роскачества представили перечень смартфонов, которые не рекомендуется покупать подержанными.