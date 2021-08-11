Петербургские журналисты предложили развесить плакаты о запрете стрельбы у ЗАГСов

Петербургские журналисты предложили развесить плакаты о запрете стрельбы у ЗАГСов
Издание "Мойка78" предложило бороться со стрелками на свадьбах путем информирования. Фото: Pixabay

После очередной стрельбы на свадьбе петербургские журналисты решили взять инициативу в свои руки и развесили у городских ЗАГСов плакаты с напоминанием о запрете на использование оружия на праздниках.

Накануне в Петергофе задержали молодого человека, открывшего стрельбу на свадьбе. Молодой человек высунулся из окна белой «Инфинити» и принялся стрелять из ракетницы.

До этого свадьбы со стрельбой отмечали в Красносельском районе, Купчино, Невском районе. В общем, подобные инциденты случаются регулярно.

Издание «Мойка78» предложило бороться со стрелками на свадьбах путем информирования. Журналисты начали развешивать у районных отделов ЗАГС плакаты с напоминанием о том, что использовать оружие во время праздников запрещено. Также редакция предложила разложить подобные буклеты в самих отделах.

С такой идеей журналисты обратились к главе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрею Левакину и главе комитета по делам ЗАГС Оксане Маталиной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из свадебного «Инфинити» в Петергофе стреляли в воздух.

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