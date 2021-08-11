Сайты университетов Петербурга легли в последний день зачисления на бюджет

Сайты университетов Петербурга легли в последний день зачисления на бюджет
Сегодня последний день зачисления на бюджетные места. Фото: pixabay

Сайты Политехнического университета и РГПУ им. Герцена не справились с большим наплывом пользователей в последний день зачисления на бюджет.

Абитуриенты рассказали в социальных сетях, что не могут подать заявление о согласие на зачисление в вуз, поскольку сайты университетов оказались перегружены. Сегодня последний день зачисления на бюджетные места.

В Политехе заявили, что из-за большого количества одновременных обращений на сайте не загружается страница с конкурсными списками на поступление.

А РГПУ им. Герцена предложил абитуриентам, которые не смогли подать документы онлайн, отправить заявление на электронную почту вуза с того электронного адреса, который указан в личном кабинете. Об этом пишет «Фонтанка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в общежития СПбГУ будут заселять только привитых студентов.

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