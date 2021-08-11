В общежития СПбГУ будут заселять только привитых студентов

При заселении в общежитие СПбГУ студентам придется предъявить сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

При заселении в общежитие СПбГУ студентам придется предъявить сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) разрешит заселяться в общежития только привитым от коронавируса студентам.

Об этом 11 августа сообщает пресс-служба вуза. При заселении в общежитие СПбГУ студентам придется предъявить сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании. Если у учащегося есть противопоказания к прививке от COVID-19, то потребуется медотвод.

Решение об обязательной вакцинации для заселения в общежития могут изменить, однако студентам и сотрудникам вуза рекомендовали не дожидаться новых распоряжений Роспотребнадзора, чтобы, в случае чего, не оказаться без места в общежитии.

В университете добавили, что в новом учебном году занятия будут проходить в смешанном формате: очном и дистанционном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минобрнауки разрешило заселять невакцинированных студентов в общежития.