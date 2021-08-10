Минобрнауки разрешило заселять невакцинированных студентов в общежития

Минобрнауки разрешило заселять невакцинированных студентов в общежития
Привитые и непривитые студенты должны иметь равные права. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Учащиеся вузов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, обладают равными правами на заселение в общежития. Об этом заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

По его словам, в ведомстве готовы скорректировать рекомендации по вакцинации студентов, «чтобы они не позволяли радикальных трактовок».

Как сообщил ТАСС, Афанасьев добавил, что к учебным заведениям, где безосновательно введены ограничительные или принудительные меры, будут применены административные решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-иммунолог Валерия Даскал развенчала мифы о том, что прививка от коронавируса грозит бесплодием, генетическими мутациями и даже преждевременной смертью.

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