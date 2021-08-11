Трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения

Трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения
Прорыв трубы на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во дворе дома №69 на проспекте Просвещения забил фонтан. Территория оказалась полностью затоплена.

Коммунальная авария случилась сегодня, 11 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на которых видно, что высота струи достигает второго-третьего этажа. Прорыв трубы, по всей вероятности, произошел в результате гидравлических испытаний. Температура воды в таком случае не превышает 40 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном недавнем прорыве трубы на Проспекте Просвещения.

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