Трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения

Прорыв трубы на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Прорыв трубы на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во дворе дома №69 на проспекте Просвещения забил фонтан. Территория оказалась полностью затоплена.

Коммунальная авария случилась сегодня, 11 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на которых видно, что высота струи достигает второго-третьего этажа. Прорыв трубы, по всей вероятности, произошел в результате гидравлических испытаний. Температура воды в таком случае не превышает 40 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном недавнем прорыве трубы на Проспекте Просвещения.