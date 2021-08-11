Трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения

Во дворе дома №69 на проспекте Просвещения забил фонтан. Территория оказалась полностью затоплена.
Коммунальная авария случилась сегодня, 11 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы поделились кадрами с места ЧП, на которых видно, что высота струи достигает второго-третьего этажа. Прорыв трубы, по всей вероятности, произошел в результате гидравлических испытаний. Температура воды в таком случае не превышает 40 градусов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном недавнем прорыве трубы на Проспекте Просвещения.