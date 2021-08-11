Массовое ДТП собрало пробку на съезде с КАД на Шафировский

Массовое ДТП собрало пробку на съезде с КАД на Шафировский
Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На съезде с КАД на Шафировский проспект произошло массовое ДТП. На участке собралась пробка.

Дорожный инцидент случился в среду, 11 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не могли поделить четыре автомобиля. Судя по кадрам, транспортные средства заняли две полосы движения. Движение оказалось затруднено.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две легковушки заблокировали проезд авто и трамваям на Обуховской Обороны.

дтп массовое дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров
Массовое ДТП собрало пробку на съезде с КАД на Шафировский
Стало известно, в каких районах Ленобласти выявлен максимум случаев COVID ...
Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях
Трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения
Тунис готовится возобновить авиасообщение с Россией
Дожди и тепло ожидаются в Петербурге 12 августа
Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг