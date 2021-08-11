Массовое ДТП собрало пробку на съезде с КАД на Шафировский

Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На съезде с КАД на Шафировский проспект произошло массовое ДТП. На участке собралась пробка.

Дорожный инцидент случился в среду, 11 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не могли поделить четыре автомобиля. Судя по кадрам, транспортные средства заняли две полосы движения. Движение оказалось затруднено.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что две легковушки заблокировали проезд авто и трамваям на Обуховской Обороны.