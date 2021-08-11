Автомобиль разлетелся на части после жесткого ДТП со столбом на Касимовской

Автомобиль разлетелся на части после жесткого ДТП со столбом на Касимовской
ДТП на Касимоской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на Касимовской улице произошло серьезное ДТП с участием легкового авто. Транспорт превратился в груду металла.

Дорожный инцидент случился поздним вечером в среду, 11 августа, у дома 3. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в столб. У машины полностью раскурочена передняя часть, сработали подушки безопасности. Дорога оказалась усыпана осколками и деталями транспорта.

«Хорошо летел чудом уцелел», — написал пользователь.

«Движок! Он умудрился потерять движок», — прокомментировал подписчик.

Информация о состоянии автомобилиста не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП собрало пробку на съезде с КАД на Шафировский. На участке собралась крупная пробка.

авария дтп новости СПб


 

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