Бородина пообещала подписчице миллион за доказательства ненатуральности ее губ

Бородина пообещала подписчице миллион за доказательства ненатуральности ее губ
Ксения Бородина пообещала миллион рублей своей подписчице. Фото: скриншот instagram

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась высказыванием одной из подписчиц и предложила ей сор на миллион рублей.

Такое заявление она сделала в Stories своего Instagram-аккаунта в среду, 11 августа. Бородина опубликовала скриншот комментариев под фото, где одна из поклонниц усомнилась в натуральности цвета волос и губ звезды, на что та предложила ей приехать и проверить все на месте.

«Если все натуральное, то вы мне — один миллион! Если нет, то я вам», — заявила телеведущая.

В отдельном посте в Stories Ксения пожаловалась на недоверие аудитории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Бракоразводный процесс состоялся 6 августа.

инстаграм ксения бородина


 

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