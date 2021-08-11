Бородина пообещала подписчице миллион за доказательства ненатуральности ее губ

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась высказыванием одной из подписчиц и предложила ей сор на миллион рублей.

Такое заявление она сделала в Stories своего Instagram-аккаунта в среду, 11 августа. Бородина опубликовала скриншот комментариев под фото, где одна из поклонниц усомнилась в натуральности цвета волос и губ звезды, на что та предложила ей приехать и проверить все на месте.

«Если все натуральное, то вы мне — один миллион! Если нет, то я вам», — заявила телеведущая.

В отдельном посте в Stories Ксения пожаловалась на недоверие аудитории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Бракоразводный процесс состоялся 6 августа.