Ксения Бородина официально развелась с супругом

Оба не возражали, так что решение было принято без конфликтов.

Телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров официально развелись. Бракоразводный процесс состоялся 6 августа. Известно, что ни один из экс-супругом не возражал, так что решение приняли без скандалов.

В ближайшее время Бородиной и Омарову предстоит решить, как они поделят совместно нажитое имущество, так что им предстоит еще раз встретиться в суде. Напоминаем, что в браке у телеведущей и бизнесмена родилась дочь Теона, которая тяжело переносит расставание родителей. Бородина делает все, чтобы объяснить девочке происходящее, но при этом не травмировать ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Бородина рассказала о страданиях дочери из-за развода родителей. Она не скрывает, что после расставания с Омаровым чувствует себя счастливой. Бородина чаще выходит в свет и много времени проводит с друзьями, активно делясь фотографиями в Instagram.