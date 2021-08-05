Ксения Бородина рассказала о страданиях дочери из-за развода родителей

Звездная пара, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров находятся в процессе развода. Ксения рассказала, как переживает тяжелый период их пятилетняя дочь Теона.

Светская львица все чаще делится подробностями личной жизни. Она не скрывает, что после расставания с Омаровым чувствует себя счастливой. Бородина чаще выходит в свет и много времени проводит с друзьями, активно делясь фотографиями в Instagram.

К сожалению, маленькая Теона переживает развод родителей гораздо сложнее. Ксения рассказывает, что ей приходится много говорить с девочкой. «Ей тяжело. Я много разговоров с дочкой провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает», — отмечает звезда.

Хотя Теона живет с мамой, отец принимает активное участие в её жизни и намерен в дальнейшем оставаться близким человеком для своей семьи. Более того, как пишет StarHit, Курбан Омаров даже пытался вернуть Бородину — правда это или нет, неизвестно, но очевидно свобода для Ксении оказалась важнее.

При этом телеведущая совершенно не жалеет о своих браках, а наоборот, благодарна за «бесценный опыт и прекрасных детей». Напомним, что Бородина была замужем дважды, её первый муж — бизнесмен Юрий Будагов, отец старшей дочери Маруси, родившейся в 2009 году. Ксения и Юрий поженились в 2008-м, а расстались в 2011 году. С отцом Маруси, как и с Омаровым, Бородина смогла сохранить хорошие отношения.

Сейчас звезда заявляет, что ей не нужны новые отношения — хочется получить удовольствие от свободы. Да и впредь телеведущая не собирается афишировать романы, Ксения уверена, что её новый бойфренд будет равнодушен к медийности и славе.