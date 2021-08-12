Российским пенсионерам вернут накопления, изъятые незаконно

Российским пенсионерам вернут накопления, изъятые незаконно
Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии происходит обычно в суде. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Госдума, возможно, в скором времени примет законопроект о возмещении утерянных денег клиентам негосударственных пенсионных фондов из-за мошенничества.

С такими проблемами россияне могли столкнуться, меняя один пенсионный фонд на другой. Так, можно будет защитить средства налогоплательщиков с точки зрения закона, сообщают «Известия».

НСПФ будут обязаны возместить деньги россиянам, если их перевели в другие страховые компании с нарушением законодательства. Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии происходит обычно в суде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей в Приморском районе. В Приморском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников. Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 12 мая.

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