Пенсионерка перевела мошенникам более 1 млн рублей в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга пенсионерка стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 12 мая.

В полицию 7 августа поступило сообщение о том, что женщина 1956 года рождения, проживающая на улице Репищева перевела мошенникам крупную сумму денег.

На мобильный телефон заявителя позвонил неизвестный, который предложил купить акции различных компаний, после чего пенсионерка в период с 12 мая по 4 августа перевела неизвестным на счета 1 016 977 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга задержаны мошенницы, снимавшие «порчу» с пенсионерки.