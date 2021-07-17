Пенсионерка с Белы Куна отдала за снятие «порчи» почти 100 тысяч

Пенсионерка с Белы Куна отдала за снятие &#171;порчи&#187; почти 100 тысяч
В полицию обратилась пенсионерка с Белы Куна. Фото: скриншот google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга задержаны мошенницы, снимавшие «порчу» с пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 17 апреля у дома 26 по улице Белы Куна. Тогда в отдел полиции обратилась 67-летняя женщина с заявлением о том, что две незнакомки, под предлогом снятия порчи, завладели ее деньгами в размере 94 тыс.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, по данному факту возбудили уголовное дело.

В пятницу, 16 июля, стражи порядка задержали подозреваемых. У дома 15 по улице Расстанной задержали гражданок Украины 1967 и 1973 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники обманули пенсионерку почти на миллион в Петербурге.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание мошенница


 

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