Мошенники обманули пенсионерку почти на миллион в Петербурге

Мошенники обманули пенсионерку почти на миллион в Петербурге
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Петербурге пенсионерка стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности правоохранительных органов, которая сообщила, что мошенники пытаются похитить со счета заявителя денежные средства. Она сказала пожилой женщина, что необходимо снять со счета все денежные средства и перевести их на другие счета в целях предотвращения хищения денег.

Пенсионерка через банкомат со своего счета сняла 915 000 рублей и перевела всю сумму на указанный ей счет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги.

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